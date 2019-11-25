أعلن ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن اجتماع صيغة أستانا في ديسمبر بانتظار ممثلي اللجنة الدستورية السورية، وهم سيحددون تشكيلة وفودهم بأنفسهم، حسبما ذكر موقع روسيااليوم.
وكان وزير خارجية كازاخستان مختار تليوبردي أكد أن اللقاء في نور سلطان سيعقد في 10 – 11 ديسمبر.
وقال بوغدانوف: هناك يشارك وفدا الحكومة والمعارضة السوريتين، وسوف يحددان تشكيلة وفديهما اللذين نأمل بمشاركتهما في صيغة أستانا.
يذكر أن الاجتماع كان مقررا في نهاية شهر أكتوبر الماضي، لكن تم تأجيله على خلفية اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف.
كانت هذه تفاصيل خبر بوغدانوف: ممثلو الدستورية السورية سيلتقون في أستانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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