الصين تؤكد مجددًا دعمها للرئيسة التنفيذية لـ"هونج كونج"

أكدت الصين مجددا اليوم الاثنين، دعمها القوي للرئيسة التنفيذية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة "كاري لام" في رئاسة حكومة المنطقة، ومواجهة العنف واستعادة النظام هناك وفقا للقانون .



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" - خلال

المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على فوز المعارضة المؤيدة للديمقراطية في انتخابات المجالس المحلية التي شهدتها "هونج كونج" مطلع هذا الأسبوع - إن "موقف الحكومة المركزية الصينية واضح بشأن مواصلة دعمها القوي لحكومة المنطقة الإدارية الخاصة في هونج كونج، ودعم الشرطة في إنفاذ القانون، والأجهزة القضائية في معاقبة المجرمين العنيفين، وحماية أرواح وممتلكات المواطنين والرخاء والاستقرار هناك".



وأضاف شوانغ أن الأولوية هناك تتمثل في وقف العنف والفوضى، والتمسك بسيادة القانون، واستعادة النظام في أقرب وقت ممكن.