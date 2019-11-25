إلغاء 300 رحلة جوية بسبب إضراب قطاع النقل في فنلندا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الفنلندية "فين آير" إلغاء نحو 300 رحلة جوية بسبب إضراب قطاع النقل في مختلف أنحاء البلاد دعما لإضراب عمال البريد.



وأوضحت الشركة - حسبما ذكرت شبكة إيه بي

سي الأمريكية، اليوم الاثنين- أن الإضراب سيؤثر على ما لا يقل عن 20 ألف عميل، وسيؤثر على العديد من الخدمات الحيوية في مطار هلسنكي.



وكان عمال البريد قد بدأوا إضرابا عن العمل قبل أسبوعين احتجاجا على الأجور، إلا أن محاولات التوصل إلى اتفاق لتسوية هذا النزاع قد باءت بالفشل، ما دفع عمال النقل في البلاد إلى إعلان دعمهم لعمال البريد عبر تنظيم إضراب تضامني اليوم.