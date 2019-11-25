مصر تصدر أحكاماً بالإعدام بحق7 أشخاص لإدانتهم بقتل رجال شرطة

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، أحكاماً بالإعدام بحق سبعة أشخاص لإدانتهم بعدد من التهم من بينها قتل رجال شرطة.

كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أحكاماً بالسجن تتراوح بين 15 عاماً وعشرة أعوام بحق 18 آخرين في القضية ذاتها، والمعروفة إعلامياً باسم "خلية ميكروباص حلوان".

وجاء إعلان الأحكام، اليوم الإثنين، بعدما كانت المحكمة أحالت أوراق المحكومين بالإعدام للمفتي، وفقاً لما هو متبع في مثل هذه الأحكام.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم، من بينها الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عمليات إرهابية، والقتل العمد لعدد من ضباط وقوات الشرطة في عدد من العمليات الإرهابية.