الصين تؤكد دعمها لرئيسة هونج كونج رغم انتكاستها في الانتخابات

أعربت الصين، اليوم الاثنين، عن دعمها لرئيسة السلطة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام، بعدما حقق المعسكر المطالب بالديموقراطية فوزاً كاسحاً في انتخابات المجالس المحلية بعد أشهر من العنف. اقرأ أيضاً...هونج كونج.. تقدم الديموقراطيين في انتخابات شهدت إقبالاً قياسياً وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ خلال مؤتمر صحافي "تدعم حكومة الصين المركزية بحزم قيادة رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام لحكومة المنطقة الخاضعة لإدارة خاصة" في هونغ كونغ.

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