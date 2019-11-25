فوز الرئيس الروماني بولاية جديدة

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أعلنت هيئة الانتخابات المركزية في رومانيا، فوز الرئيس كلاوس يوهانيس بسهولة بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، التي شهدتها البلاد أمس الأحد حسب النتائج الأولية لفرز الأصوات.

بعد فرز نحو 98% من الأصوات، حصل يوهانيس على أكثر من 63% من الأصوات مقابل حوالي 36% لمنافسته رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي فيوريكا دانشيلا، حسبما ذكرت هئية الانتخابات المركزية.

وفي وقت سابق أظهر استطلاع آراء الناخبين فور خروجهم من مراكز الاقتراع، حصول يوهانيس على 66,5 % من الأصوات، ودانشيلا على 33,5%.

وكان يوهانيس الموالي بقوة لأوروبا، والذي ينتمي للحزب الليبرالي والمتحدر من الأقلية الألمانية، قد دعا في حملته الانتخابية إلى الدفاع عن دولة القانون، واستقلالية القضاة.

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ومن مواقف يوهانيس الملفتة في السياسة الخارجية انتقادات وجهها في مارس الماضي لرئيسة الوزراء آنذاك فيوريكا دانتشيلا بعد أن وعدت بنقل سفارة رومانيا في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، حيث اتهمها بـ"الجهل التام في الشؤون الخارجية"، مؤكدا أن كلمة الفصل بشأن نقل السفارة تعود له حصرا.

وصرح رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس، بأن حكومة البلاد تتجاهل إرادة مواطنيها من خلال عدم اعتماد توصيات مكافحة الفساد التي قدمتها هيئة أوروبية لمكافحة الكسب غير المشروع.

وأوضح يوهانيس اليوم الأربعاء، أنه "مقلق للغاية" أن رومانيا لا تزال في بؤرة اهتمام المؤسسات الأوروبية.

قال تقرير صادر عن قسم مراقبة الفساد في مجلس أوروبا يوم الثلاثاء إن رومانيا قد التزمت تماما بأربع توصيات فقط من أصل 13 توصية للتعامل مع الفساد العالي المستوى.

وأشار يوهانيس، الزعيم السابق للحزب الوطني الليبرالي الروماني، الي ان الائتلاف الحاكم الذي يقوده الحزب الديمقراطي الاشتراكي بزعامة رئيس الوزراء فيوريكا دانسيلا "حصل على بطاقة حمراء مرة أخرى" عن "الأضرار التي لحقت بهذه الحكومة من خلال تعديل قوانين العدالة والجزاءات. "

