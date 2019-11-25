كوريا الجنوبية واليابان في خلاف جديد

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تبادلت كوريا الجنوبية واليابان انتقادات لاذعة، اليوم الإثنين، بعد أيام فقط من الاتفاق على إنقاذ اتفاق مهم لتبادل المعلومات الاستخباراتية مما يسلط الضوء على العلاقات الهشة بين أعداء الحرب السابقين وحلفاء الولايات المتحدة.

وانتقد المسؤولون من كل جانب أو تناقضوا التعليقات التي أدلى بها الآخرون وفي وسائل الإعلام حول ما إذا كانت طوكيو قد اعتذرت بشأن ما قالت سول إنه بيان غير دقيق في نهاية الأسبوع حول الاتفاقية.

وتحت ضغط من واشنطن، اتخذت كوريا الجنوبية قرارًا في اللحظة الأخيرة يوم الجمعة بالحفاظ المشروط على الاتفاق، المعروف باسم GSOMIA، وهو عرض دراماتيكي مثير للجدل وسط نزاع دام أشهر حول التاريخ والتجارة.

وتعتبر GSOMIA، أو اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية، رمزًا رئيسيًا للتعاون الأمني بين الخصمين القدامى وشراكة ثلاثية مع الولايات المتحدة.

ومن جانبها، أعلنت طوكيو أن سول اتخذت خيارًا استراتيجيًا وتأمل في عقد محادثات تجارية، على الرغم من أنها لن تستعيد على الفور وضع المصدّر السريع لكوريا الجنوبية.

وقال مسؤولون في البيت الأزرق الرئاسي في سيول يوم الأحد إنهم قدموا احتجاجًا وتلقوا اعتذارًا عن إعلان وزارة التجارة اليابانية بأنها ستواصل تعزيز فحص صادرات المواد الأساسية الثلاثة المستخدمة في أشباه الموصلات، والتي قالوا إنها "مختلفة تمامًا" عن ما تم الاتفاق عليه

وحدد البيت الأزرق اليوم الاثنين تقريرًا لصحيفة يوميوري اليابانية نقلًا عن مسؤول بوزارة الخارجية اليابانية قوله إنه "ليس صحيحًا" وأن طوكيو اعتذرت.

وأعلن السكرتير الصحفي البارز يون دو هان في بيان، للتوضيح مرة أخرى، لقد اشتكينا واعتذرت اليابان.

وأضاف، وسائل الإعلام اليابانية والكورية تخلق لعبة الحقيقة، لكننا نعرف الحقيقة.

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وبعد أقل من ساعتين، تناقض كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيد سوجا مع تصريحات يون، قائلًا إن القيود المفروضة على الصادرات "لا علاقة لها تمامًا بـ GSOMIA".

وقال سوجا في مؤتمر صحفي، ليس من المفيد التعليق على كل تصريحات كوريا الجنوبية، ولكن ليس صحيحًا أن الحكومة اليابانية اعتذرت.

ويعود الخلاف إلى حول تعويض الكوريين الجنوبيين الذين أجبروا على العمل في الشركات اليابانية خلال الاحتلال 1910-1945. بعد أن أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية بالتعويض في العام الماضي، ويسعى بعض العمال السابقين للاستيلاء على الأصول المحلية للشركات اليابانية، وفرضت طوكيو ضوابط التصدير.

ومن المتوقع أن تجتمع السلطات التجارية لكوريا الجنوبية واليابان في وقت مبكر من هذا الأسبوع لمناقشة القضية.

واتفق وزيرا خارجية البلدين يوم السبت على العمل لترتيب قمة الشهر المقبل بين رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إين ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على هامش اجتماع ثلاثي مع الصين.

لم يجر مون وآبي محادثات رسمية منذ أكثر من عام، على الرغم من أنهما أجرتا محادثة لمدة 11 دقيقة في مؤتمر دولي في تايلاند مطلع هذا الشهر.

وقال مسؤول كبير بالبيت الأزرق يوم الأحد إنه "من المحبط للغاية" رؤية تقرير لصحيفة أساهي اليابانية، والذي نقل عن آبي قوله إن طوكيو "لم تتنازل عن أي شيء" وأن كوريا الجنوبية "خضعت ببساطة لضغوط أمريكية قوية للغاية".

وقال المسؤول للصحفيين شريطة عدم ذكر اسمه بسبب حساسية القضية، لا يسعني إلا أن أتساءل عما إذا كان هذا شيئًا سيقوله زعيم الحكومة اليابانية بضمير.