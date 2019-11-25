كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توني بلير: بريطانيا تشهد حالة من الفوضى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة رويترز عن رئيس الوزراء السابق توني بلير اليوم الاثنين، قوله إن بريطانيا تشهد حالة من الفوضى، محذرا من عدم احقية ايا من حزب العمال او حزب المحافظين، بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون، للفوز في انتخابات 12 ديسمبر.

وصرح بلير لرويترز "نحن في حالة من الفوضى.. إن ازدهار الاقتصاد العالمي جعلنا نسير على قدم وساق حتى الآن، ولكن في حالة تعثر ذلك، سنكون في ورطة كبيرة".

دعا بلير، الذي شغل منصب رئيس وزراء بريطانيا من 1997 إلى 2007، مرارًا وتكرارًا إلى إلغاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واستخدم خطابه للمطالبة بإجراء استفتاء ثانٍ على قرار المغادرة، قائلًا إن ذلك سيحتاج إلى أن يتبعه انتخابات عامة أخرى.

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تجري بريطانيا انتخابات قبل ثلاث سنوات من موعدها المقرر لأن البرلمان قد وصل إلى طريق مسدود بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واصبح غير قادر على الاتفاق على اتباع الطريق الصحيح لمغادرة الاتحاد الأوروبي، ولا يزال البعض يدعون إلى عكس القرار.