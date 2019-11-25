كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسريب المزيد من أسرار معسكرات الاعتقال الجماعي بالصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصف وثائق الحكومة الصينية المصنفة التي نشرتها مجموعة دولية من الصحفيين الأعمال الداخلية القمعية لمعسكرات الاعتقال في شينجيانغ في تسرب ثان نادر في أيام من الملفات السرية المتعلقة بالمنطقة الغربية المضطربة.

يأتي نشر يوم الأحد لوثائق الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) في أعقاب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز في 16 نوفمبر استنادًا إلى مجموعة من الأوراق السرية التي تكشف تفاصيل حملة القمع التي شنتها الصين على اليوغور العرقيين وغيرهم من المسلمين في المنطقة.

ويقول خبراء ونشطاء الأمم المتحدة إن مليون شخص على الأقل من اليوغور وأعضاء من مجموعات الأقليات ذات الأغلبية المسلمة قد تم احتجازهم في معسكرات في شينجيانغ.

وتقول ICIJ هنا أنها حصلت على قائمة 2017 من المبادئ التوجيهية "التي تعمل بشكل فعال كدليل لتشغيل المخيمات"، مع تعليمات حول كيفية منع الهروب، والحفاظ على السرية حول وجود المخيمات، وتلقين المعتقلين، وأيضًا متى تسمح للمحتجزين برؤية الأقارب، أو حتى استخدام المرحاض.

وتشمل الوثائق الأخرى التي حصلت عليها "إحاطات استخباراتية" تُظهر كيف تم توجيه الشرطة لنظام ضخم لجمع البيانات وتحليلها يستخدم الذكاء الاصطناعي لاختيار فئات كاملة من سكان شينجيانغ للاحتجاز.

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ولكن صحيفة الجارديان، إحدى الشركات التابعة لـ ICIJ، أبلغت السفارة الصينية في لندن أن "ما يسمى بالوثائق المسربة هي تلفيق خالص وأخبار مزيفة".

لم ترد وزارة الخارجية الصينية على الفور على الأسئلة المرسلة بالفاكس حول تقرير ICIJ. لم تتمكن رويترز من التحقق من صحة المستندات بشكل مستقل.

وتأتي التسريبات وسط احتجاج دولي متزايد على سجل الصين في مجال حقوق الإنسان في شينجيانغ. وقادت الولايات المتحدة أكثر من 30 دولة في إدانة ما وصفته بـ "حملة القمع الرهيبة".

وتنفي بكين أي سوء معاملة لليغوريين أو غيرهم في شينجيانغ، قائلة إنها تقدم تدريبًا مهنيًا للمساعدة في القضاء على التطرف الإسلامي والانفصالية وتعليم مهارات جديدة.