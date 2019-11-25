كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو مجلس محلي في هونج كونج: الاقتراع كان تصويت بسحب الثقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح لو كين هي، عضو مجلس محلي مؤيد للديمقراطية أعيد انتخابه في هونج كونج، بأن التصويت كان في الواقع "تصويت بسحب الثقة" في المؤسسة السياسية، بما في ذلك زعيمة هونج كونج، كاري لام، ومسؤولون صينيون رئيسيون مثل تشانج شياو مينج، رئيس مكتب شؤون هونج كونج وماكاو التابع لمجلس الدولة.

وقال "لو"، إن أعضاء مجالس المقاطعات، الذين يمولون حوالي مليون دولار من دولارات هونج كونج (127797 دولار) في التمويل كل عام، يمكن أن يوفروا الموارد اللازمة لمساعدة "زخم حركة الاحتجاج على الاستمرار"، كما أوردت وكالة "رويترز".

من جانبه، قال عالم السياسة بالجامعة الصينية، ما نجوك: "يعتقد معظم الناس أن مليون ناخب إضافي خرجوا لإرسال رسالة سياسية إلى الحكومة، بأنهم ما زالوا يدعمون المتظاهرين وهم غير راضين عن الحكومة".

وأضاف "ما": "الحكومة والمعسكر المؤيدين لبكين يدعيان دائمًا أنهما يتمتعان بدعم شعبي.. لكن الآن ... هذه صفعة كبيرة لأن الجمهور أظهر موقفه الحقيقي بأرقام قياسية".

وسجل الديمقراطيون في هونج كونج أغلبية ساحقة في انتخابات مجالس المقاطعات التي شهدت إقبالًا قياسيًا بعد ستة أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة مما زاد الضغط على زعيم المدينة التي تحكمها الصين اليوم الإثنين للاستماع لنداءات الديمقراطية.

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وشهدت انتخابات يوم الأحد هدوءًا نادرًا في عطلة نهاية الأسبوع في الاضطرابات العنيفة في بعض الأحيان، حيث حصل المرشحون الديمقراطيون على حوالي 90٪ من مقاعد المجالس المحلية البالغ عددها 452 مقعدًا، وفقًا لما أوردته إذاعة RTHK، على الرغم من وجود معارضة مؤيدة بقوة وتعبئة للمؤسسات.

وقالت الرئيس التنفيذي لهونج كونج المؤيد لبكين "كاري لام" في بيان إن الحكومة تحترم النتائج وتتمنى أن يستمر "الوضع السلمي والآمن والمنظم".

وأضافت، هناك العديد من التحليلات والتفسيرات في المجتمع فيما يتعلق بالنتائج، وهناك عدد قليل منها يرى أن النتائج تعكس استياء الناس من الوضع الحالي والمشاكل العميقة في المجتمع.

وأوضحت أن الحكومة "ستستمع لآراء أفراد الجمهور بتواضع وتفكر جديًا".

وأظهرت النتائج فوزًا مفاجئًا للديمقراطيين ضد خصومهم المؤيدين لبكين عندما بدأوا يتدفقون بعد منتصف ليل الأحد، مما تسبب في اندلاع بعض مراكز الاقتراع وسط هتافات وهتافات "تحرير هونج كونج". ثورة الآن "- شعار استخدمه العديد من المحتجين خلال الأشهر الستة الماضية.