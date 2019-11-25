كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فشل المرحلة الثانية في المبحاثات التجارية الأمريكية الصينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو اتفاق التجارة الطموح "للمرحلة الثانية" بين الولايات المتحدة والصين أقل احتمالا حيث يكافح البلدان للتوصل إلى اتفاق "المرحلة الأولى"، وفقا لمسؤولين أمريكيين وبكين، مشرعين وخبراء تجاريين.

وفي أكتوبر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه إنه يتوقع أن يغوص بسرعة إلى المرحلة الثانية من المحادثات بمجرد الانتهاء من "المرحلة الأولى".

وقال في ذلك الوقت، إن المرحلة الثانية ستركز على شكوى أمريكية رئيسية من أن الصين تسرق فعليًا الملكية الفكرية الأمريكية من خلال إجبار الشركات الأمريكية على نقل التكنولوجيا الخاصة بها إلى منافسيها الصينيين.

ولكن المصادر قالت إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر2020، والصعوبات في إنجاز المرحلة الأولى، إلى جانب إحجام البيت الأبيض عن العمل مع دول أخرى للضغط على بكين تضعف الآمال في أي شيء أكثر طموحًا في المستقبل القريب.

ودفعت الحرب التجارية التي استمرت 16 شهرًا مع الصين الشركات والمزارعين الأمريكيين إلى الاضطراب، وعطلت سلاسل الإمداد العالمية وأصبحت عقبة في وجه الاقتصاديات في جميع أنحاء العالم. إن الفشل في معالجة سبب رئيسي قد بدأ، ويثير بالفعل تساؤلات حول ما إذا كانت التضحية تستحق العناء. وفي الوقت نفسه، فإن العديد من ممارسات بكين التجارية التي يرى العديد من اقتصادات السوق الحرة أنها غير عادلة لا تزال دون معالجة.

وذكرت رويترز يوم الأربعاء أن توقيع المرحلة الأولى من الصفقة قد ينزلق إلى العام المقبل حيث يواجه البلدان صراعًا حول طلب بكين بالتخفيضات الجمركية الواسعة.

ويقول المسؤولون في بكين إنهم لا يتوقعون الجلوس لمناقشة صفقة المرحلة الثانية قبل الانتخابات الأمريكية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى رغبتهم في الانتظار لمعرفة ما إذا كان ترامب يفوز بولاية ثانية.

وقال مسؤول صيني لرويترز، ترامب هو الذي يريد توقيع هذه الصفقات، وليس نحن. مضيفًا، يمكننا الانتظار.

وصرح النائب جيم كوستا، وهو ديموقراطي من كاليفورنيا يشارك في لجنتين زراعيتين رئيسيتين، في الكونجرس يوم الأربعاء إن المصادر الصينية "البراجماتية" أخبرته بالشيء نفسه.

وتتمثل الأولوية الرئيسية لترامب في الوقت الحالي في تأمين إعلان كبير للمرحلة الأولى، مما يؤدي إلى تقييد المشتريات الصينية الكبيرة للسلع الزراعية الأمريكية التي يمكن أن يربحها كفوز مهم خلال حملته لإعادة انتخابه، وفقًا لمسؤول إدارة ترامب.

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وصرح المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، بعد ذلك، يمكن أن تنحسر الصين إلى حد ما على أجندة سياسة ترامب لأنه يلجأ إلى القضايا المحلية.

وقال المسؤول إنه سيترك على الأرجح قضايا أخرى مثيرة للخلاف لكبار المساعدين الذين من المرجح أن يواصلوا دفع بكين إلى سرقة الملكية الفكرية الأمريكية وعسكرة بحر الصين الجنوبي وسجلها في مجال حقوق الإنسان.

وأعلن مسؤول آخر في الإدارة، بمجرد الانتهاء من المرحلة الأولى، سنبدأ التفاوض على المرحلة الثانية.

ووضع البيت الأبيض ترامب في البداية خططًا طموحة لإعادة هيكلة علاقة الولايات المتحدة مع الصين، بما في ذلك معالجة ما خلص إليه التحقيق الذي أجراه الممثل التجاري للولايات المتحدة عام 2018 "ممارسات غير عادلة وغير معقولة ومشوهة للسوق".

وهناك دعم واسع النطاق من الحزبين لمحرك ترامب لتحميل الصين المسؤولية عن سنوات من التجسس الاقتصادي، والهجمات الإلكترونية، ونقل التكنولوجيا القسري، وإلقاء السلع منخفضة السعر المصنوعة من إعانات حكومية ضخمة.

ولكن الكثير من هذه المخاوف الحاسمة لن يتم تناولها في المرحلة الأولى من الاتفاقية، والتي تركز على شراء المنتجات الزراعية في الصين، وتراجع التعريفة الجمركية، وتشمل بعض تعهدات الملكية الفكرية.

وأوضح خبراء تجاريون ومسؤولون سابقون أن الولايات المتحدة تحتاج إلى تنسيق أفضل مع حلفائها للضغط على الصين لإجراء تغييرات هيكلية مطلوبة بشكل عاجل، بما في ذلك إنهاء النقل القسري للتكنولوجيا وحماية أفضل للملكية الفكرية.

وكانت أوروبا وغيرها من حلفاء الولايات المتحدة مترددة في الانضمام إلى حملة الضغط التي تمارسها واشنطن على بكين، ويعزى ذلك جزئيًا إلى الإحباط من تركيز الإدارة على العمل الأحادي الجانب ويعزى ذلك جزئيًا إلى اعتمادها على الاستثمار الصيني.

وقالت كيلي ميمان هوك، الشريك الإداري في مكلارتي أسوشيتس، وهي مجموعة استشارية تجارية في واشنطن، ونحتاج إلى تحالف دولي لمهاجمة المرحلة الثانية بنجاح.