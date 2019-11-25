كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية اليابانى لنظيره الصيني: قلق للغاية بشأن وضع هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الخارجية اليابانى توشيميتسو موتيجى، اليوم الاثنين، لنظيره الصينى بأنه قلق للغاية بشأن وضع هونج كونج، وأنه ومن المهم أن تستمر هونج كونج حرة ومفتوحة في الازدهار في ظل نموذج "دولة واحدة ونظامان"، حسبما قال مسؤول في الحكومة اليابانية.

وتحدث المسؤول في مؤتمر صحفي، بعد اجتماع في طوكيو بين "موتيجي" وعضو مجلس الدولة الصيني ووزير الخارجية وانج يي، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقد نقلت شبكة "ايه بي سي نيوز" عن وزير الخارجية الصيني وانج يي قوله إن هونج كونج جزء من الصين بغض النظر عما يحدث في الإقليم شبه المستقل.

تحدث "وانج"، اليوم الاثنين، للصحفيين في طوكيو، وصرح بذلك ردًا على سؤال حول انتخابات مجالس المقاطعات فى هونج كونج التى يبدو فيها أن المعارضة المؤيدة للديمقراطية قد حققت فوزا ساحقا.

وأضاف "وانج": "بغض النظر عن نوع الأشياء التي تحدث في هونج كونج، فإن هونج كونج جزء من الأراضي الصينية".

وتابع قائلًا: "لا يمكن أن تنجح أي محاولات لتدمير هونج كونج أو الإضرار باستقرار هونج كونج وتنميتها".

Advertisements

وسجل الديمقراطيون في هونج كونج أغلبية ساحقة في انتخابات مجالس المقاطعات التي شهدت إقبالًا قياسيًا بعد ستة أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة مما زاد الضغط على زعيم المدينة التي تحكمها الصين اليوم الإثنين للاستماع لنداءات الديمقراطية.

وشهدت انتخابات يوم الأحد هدوءًا نادرًا في عطلة نهاية الأسبوع في الاضطرابات العنيفة في بعض الأحيان، حيث حصل المرشحون الديمقراطيون على حوالي 90٪ من مقاعد المجالس المحلية البالغ عددها 452 مقعدًا، وفقًا لما أوردته إذاعة RTHK، على الرغم من وجود معارضة مؤيدة بقوة وتعبئة للمؤسسات.

وقالت الرئيس التنفيذي لهونج كونج المؤيد لبكين "كاري لام" في بيان إن الحكومة تحترم النتائج وتتمنى أن يستمر "الوضع السلمي والآمن والمنظم".

وأضافت، هناك العديد من التحليلات والتفسيرات في المجتمع فيما يتعلق بالنتائج، وهناك عدد قليل منها يرى أن النتائج تعكس استياء الناس من الوضع الحالي والمشاكل العميقة في المجتمع.

وأوضحت أن الحكومة "ستستمع لآراء أفراد الجمهور بتواضع وتفكر جديًا".

وأظهرت النتائج فوزًا مفاجئًا للديمقراطيين ضد خصومهم المؤيدين لبكين عندما بدأوا يتدفقون بعد منتصف ليل الأحد، مما تسبب في اندلاع بعض مراكز الاقتراع وسط هتافات وهتافات "تحرير هونج كونج". ثورة الآن "- شعار استخدمه العديد من المحتجين خلال الأشهر الستة الماضية.