المدرب السابق لـ”الأسود” في أول طائرة سعودية تحط في قطر منذ بدء الأزمة الخليجية

وصل المنتخب السعودي لكرة القدم، صباح اليوم الاثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في كأس الخليج “خليجي 24”.

ونشر المنتخب السعودي، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، صورا للبعثة فور وصولها مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، تحت قيادة المدرب هيرفيه رونار، المدرب السابق للمنتخب الوطني المغربي.

وتنطلق البطولة، غدا الثلاثاء، بمباراة الافتتاح بين الدولة المضيفة قطر ضد العراق، على أن تخوض السعودية مباراتها الأولى، بعد غد الأربعاء، أمام الكويت.

​وكانت السعودية، والإمارات، والبحرين قد أعلنت مشاركتها في البطولة، على الرغم من الأزمة السياسية بين الدول الثلاث، وقطر، المعروفة إعلاميا باسم “الأزمة الخليجية”.