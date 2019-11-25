كأس العالم للأندية.. رقم عربي غير مسبوق في نسخة قطر

ستكون النسخة القادمة من كأس العالم للأندية، التي ستحتضنها قطر، نسخة استثنائية بالنسبة للعرب، لأنها ستعرف مشاركة أكبر عدد للأندية العربية في تاريخ المنافسة العالمية، منذ انطلاقتها.

فريق الهلال السعودي، هو الذي تمكن من تحقيق هذا الرقم غير المسبوق، بعد أن توج أمس الأحد، بلقب دوري أبطال آسيا وعاد باللقب من اليابان، ليخطف بطاقة العبور لمونديال الجارة قطر.

وبالإضافة إلى الهلال السعودي، فإن البطولة ستعرف مشاركة ناديين عربيين آخرين هما: السد القطري، مستضيف الدورة، والترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا، لتصبح عدد الأندية العربية المشاركة في التظاهرة 3.

وبتأهل الفريق السعودي لـ”الموندياليتو”، يكون عشاق “الموندياليتو” قد تعرفوا على جميع الأندية المشاركة في التظاهرة وهي:

– ليفربول، بطل أوروبا.

– السد القطري، بطل الدوري القطري ومستضيف البطولة.

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– الترجي التونسي، بطل إفريقيا.

– مونتيري المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية.

– هينغين سبورت (كايدونيا الجديدة)، بطل أوقيانوسيا.

– فلامنغو البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية.

– الهلال السعودي، بطل آسيا.