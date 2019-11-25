بعد إقصائه من طرف أ.آسفي عربيا.. الترجي يبدأ تحضيراته للرجاء قاريا

شرع فريق الترجي الرياضي التونسي، اليوم الاثنين، في تدريباته استعدادا للمواجهة، التي سيحل فيها، السبت المقبل، ضيفا على الرجاء الرياضي، ضمن أولى جولات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وعاد لاعبو الترجي للتدريبات، اليوم الاثنين، بعد يوم راحة، أمس الأحد، الذي أعقب إقصاء الفريق من ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بخسارته بركلات الترجيح(4-2) أمام أولمبيك آسفي، وذلك بعد نهاية زمن المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، وهي النتيجة نفسها، التي خلصت إليها مواجهة الذهاب.

ويرحل بطل تونس إلى العاصمة الاقتصادية للمملكة، الخميس المقبل، حيث ستكون أرضية المركب الرياضي محمد الخامس مسرحا للقاء الفريق الأخضر ضد ممثل كرة القدم التونسية.

وتضم مجموعة النسور الخضر، إلى جانب الترجي، كلا من شبيبة القبائل الجزائري، وفيتا كلوب الكونغولي، إذ سيحل هذا الأخير ضيفا على الشبيبة الجمعة المقبل، في افتتاح مباريات هذه المجموعة.

ويرحل الرجاء في ثاني مبارياته إلى الكونغو لملاقاة فيتا كلوب، في 6 دجنبر المقبل، قبل أن يستقبل شبيبة القبائل، يوم 27 من الشهر ذاته.