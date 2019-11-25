كوخافي يبحث مع قائد القوات الأميركية "التهديد الإيراني"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أجرى على رئيس هيئة الأركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أمس الأحد، مباحثات مع قائد الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية، الجنرال مارك ميلي، خلال زيارته للبلاد، حيث بحثا القضايا الإقليمية والتهديدات المشتركة للبلدين والنفوذ الإيراني بالشرق الأوسط.

وخلال الزيارة تداول كوخافي مع نظيره الأميركي عدة مواضيع عملياتية، والتطورات في المنطقة والتهديد الإيراني، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر عسكرية، فيما عبر كوخافي عن تقديره للجنرال ميلي على دعمه طويل السنين للتعاون بين الجيشين.

وتأتي هذه الزيارة امتدادا لسلسلة زيارات أجراها جنرالات أمريكيون من قمة الأذرع والقيادات العسكرية الأميركية خلال الشهر الأخير، بحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الذي قال إن "الزيارة تمثل عمق التعاون بين جيش الإسرائيلي، والجيش الأميركي، وأهمية هذا التعاون لاستقرار المنطقة".

وشارك في الزيارة والمباحثات الملحق العسكري الإسرائيلي في الولايات المتحدة، الميجور جنرال يهودا فوكس، وملحق الولايات المتحدة في إسرائيل، الجنرال تشارلز براون.

Advertisements

وخلال الأسابيع الأخيرة، حذر مسؤولون إسرائيليون من هجمات ضد إسرائيل شبيهة بهجمات "أرامكو" في السعودية، في أيلول/ سبتمبر الماضي، التي تتهم الولايات المتحدة إيران بشنّها عبر صواريخ كروز وطائرات مسيّرة، بينما تبنّاها الحوثيّون.

ورصد الجيش الإسرائيلي، مؤخرا، تغيرا في طريقة "الرد الإيراني" على الهجمات الإسرائيلية ضد مواقع إيرانية في سورية، بحيث تحول الرد إلى "شبه فوري".

اقرأ/ي أيضًا | إطلاق 4 قذائف من سورية نحو الجولان ودوي انفجار في دمشق