أم الفحم: الشرطة تقتحم منزل د. سليمان إغبارية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحمت قوات من الشرطة الإسرائيلية والوحدات الخاصة التابعة لها قبل ظهر اليوم، الإثنين، منزل القيادي السابق في الحركة الإسلامية (الشمالية) المحظورة إسرائيليا ورئيس بلدية أم الفحم سابقا، د. سليمان أحمد إغبارية.
وأفاد شهود عيان من أم الفحم أن الشرطة طوقت المنزل ومنعت المواطنين من الاقتراب.
وقال عدد من الأهالي إنه لغاية الآن لا يُعرف سبب اقتحام الشرطة المفاجئ لمنزل إغبارية.
تفاصيل أوفى بعد قليل...
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