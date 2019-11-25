اليمن.. الشرطة العسكرية تسقط مسيَّرة حوثية في المخا

الإثنين 25 نوفمبر 2019

تمكنت قوات الشرطة العسكرية في مدينة المخا ليل الأحد من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الإنقلابية .



وقال قائد الشرطة العقيد بسام الحرق، إن الطائرة الحوثية المفخخة تم رصدها وإسقاطها.

وأضاف الحرق، إن جنود الشرطة أسقطوا الطائرة الحوثية باستخدام سلاح الدوشكا.

وأوضح، أن ثلاث طلقات اخترقت أجنحتها وأسقطتها سليمة دون أن تتأثر شحنتها المتفجرة.

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من جهته قال عادل قاسم يحيى، خبير المتفجرات والألغام في عمليات القوات المشتركة، إن الطائرة تحتوي على عبوة متفجرة يتراوح وزنها ما بين سبعة إلى عشرة كجم.

وأضاف، إن المتفجرات عبارة عن مادة TNT الممزوجة بنحو ألف من حبيبات البيرنجات.

وتم تفكيك الطائر التي زودت بجهاز تحكم وإزيلت منها المواد المتفجرة.

وكانت منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي تصدت الليلة الماضية لصاروخ باليستي في سماء مدينة المخا، وأسقطت طائرتين مفخختين كانتا تستهدفان ميناء المخا.