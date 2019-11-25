شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار في مخزن أسلحة للميليشيا جنوب الحديدة والان نبدء بالتفاصيل

وقع انفجار في مخزن أسلحة تابع لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن. ونقل موقع “سبتمبر نت” عن سكان محليين قولهم إنهم نهم شاهدوا حريقا كبيرا عقب انفجار مخزن الأسلحة. وأوضح السكان أنهم شاهدوا عربات تابعة للميليشيا الحوثية، تنقل عددا من الجرحى الذين أصيبوا من جراء الانفجار.

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