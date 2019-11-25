علي عدنان: نشعر بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا امام الجماهير

رياضة 2019-11-25 | 11:10 738 مشاهدة اكد مدافع المنتخب الوطني لكرة القدم، علي عدنان، ان اللاعبين، يشعرون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم امام الجماهير خلال بطولة "خليجي 24". وقال عدنان في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة العراق وقطر، إن "استعداداتنا جيدة للمباراة الافتتاحية امام قطر، خضنا ثلاث وحدات تدريبية تحضيراً لها". واضاف "اللاعبون يشعرون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم أمام جماهيرهم، فنحن نريد اسعاد هذه الجماهير من خلال تحقيق نتائج ايجابية والمنافسة على اللقب".



وسيواجه المنتخب الوطني نظيره القطري في افتتاح بطولة كأس الخليج غداً الثلاثاء على استاد خليفة الدولي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً. وسيواجه المنتخب الوطني نظيره القطري في افتتاح بطولة كأس الخليج غداً الثلاثاء على استاد خليفة الدولي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً. المحرر: محمد خليل

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