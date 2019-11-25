اصحاب المحال التجارية قرب جسر الاحرار يخلون بضاعتهم

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، باخلاء المحال التجارية قرب جسر الاحرار وسط بغداد تحسبا من عمليات الحرق.

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "ضربا متقطعا للقنابل الدخانية مع رمي بالاحجار تشهدها منطقة حافظ القاضي، ومقتربات جسر الاحرار". وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "ضربا متقطعا للقنابل الدخانية مع رمي بالاحجار تشهدها منطقة حافظ القاضي، ومقتربات جسر الاحرار". وأوضح المصدر، أن "اصحاب المحال التجارية في تلك المنطقة بدأوا بتفريغ مخازنهم من البضائع الموجودة تحسبا من احتراق البنايات والمحلات".



وشهدت مناطق ساحة الخلاني وشارع الرشيد وحافظ القاضي، الكائنة قرب ساحة التحرير مركز التظاهرات الاحتجاجية في بغداد، خلال الايام القليلة الماضية، عمليات حرق طالت محال تجارية ومؤسسات حكومية. وشهدت مناطق ساحة الخلاني وشارع الرشيد وحافظ القاضي، الكائنة قرب ساحة التحرير مركز التظاهرات الاحتجاجية في بغداد، خلال الايام القليلة الماضية، عمليات حرق طالت محال تجارية ومؤسسات حكومية.

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