قطع جسر حيوي يربط ذي قار بالبصرة 'صور'

افاد مصدر محلي في ذي قار، الاثنين، بأنه تم قطع جسر حيوي يربط ذي قار بالبصرة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين قاموا بقطع الجسر السريع من قبل محتجين جنوب مدينه الناصرية". واضاف ان "الجسر يقع على طريق الناصرية بصرة"، مشيرا الى انه "يعد من اهم الجسور الحيوية التي تمر عبره الشاحنات والسيارات الكبيرة المحملة بالبضائع من البصرة باتجاه ذي قار". Advertisements

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