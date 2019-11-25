العثور على وثائق تعود لـ'داعش' تتضمن اسماء ورموز سرية لقادة وعناصر التنظيم بالانبار

اعلن القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي، الاثنين، أن القوات الامنية عثرت على مستمسكات تعود لـ"داعش" تتضمن اسماء قادة وعناصر التنظيم غربي المحافظة.

وقال العبيدي في حديث لـ الخليج 365، ان "القوات الامنية عثرت عند مداهمتها وكرا لإرهابيي داعش في المناطق الصحراوية المحصورة في الطريق الرابط بين بيجي وقضاء حديثة غربي الانبار، على مستمسكات تعود للتنظيم مؤشر فيها اسماء وكنى ورموز سرية لقادة وعناصر التنظيم الاجرامي الذين يديرون مهام التنظيم الاجرامي في المناطق الغربية ".

واضاف ان "القوات عثرت ايضا على اسلحة متنوعة لخلايا داعش في المناطق المستهدفة"، مبينا ان "تلك القوات تقوم بعمليات فتح شفرة رموز التنظيم وارسال اسماء قادة وعناصر التنظيم الاجرامي الى الاجهزة الامنية تمهيدا لاعتقالهم".