مدرب قطر: نركز على مباراة العراق وخليجي 24 مرحلة تحضيرية هامة للمونديال

رياضة 2019-11-25 | 10:47 1,051 مشاهدة اكد مدرب المنتخب القطري، فليكس سانشيز، أن تركيز "العنابي" ينصب على مباراة العراق في افتتاح "خليجي 24"، مبيناً أن البطولة مرحلة تحضيرية هامة للتحضير للمونديال 2022. وسيتواجه الفريقان في افتتاح بطولة كأس الخليج غداً الثلاثاء على استاد خليفة الدولي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً. وقال سانشيز في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، "نطمح بأن نبدأ منافسات خليجي24 بشكل إيجابي والبطولة مرحلة تحضيرية هامة جداً لمونديال 2022 وتركيزنا ينصب على مباراة الافتتاح امام العراق".



واضاف "إستعداداتنا للبطولة بدأت عقب مباراة أفغانستان في التصفيات ونأمل أن تكون مباراتنا الإفتتاحية على أفضل ما يكون وأن نقدم مستوى وأداء مميز". واضاف "إستعداداتنا للبطولة بدأت عقب مباراة أفغانستان في التصفيات ونأمل أن تكون مباراتنا الإفتتاحية على أفضل ما يكون وأن نقدم مستوى وأداء مميز". يذكر ان القرعة اوقعت العراق في المجموعة الاولى الى جانب منتخبات قطر والامارات واليمن.

المحرر: محمد خليل

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