المركزي ينشر جدولا بأسعار السبائك والمسكوكات الذهبية للأسبوع الحالي

وبين الجدول أن مسكوكة 22 غم بلغت مليون و396 ألف دينار، في حين بلغ سعر السبيكة عيار 5 غم 294 ألف دينار، فيما بلغت سعر سبيكة 10 غم 580 ألف دينار.

وأوضح الجدول أن سعر سبيكة 15 غم بلغ 872 ألف دينار، فيما بلغ سعر سبيكة 20 غم 1.171 مليون دينار، فيما بلغ سعر السبيكة عيار 25 غم 1.472 مليون دينار.



وأدناه جدول بأسعار المسكوكات والسبائك الذهبية للأسبوع الحالي: