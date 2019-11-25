اندلاع حريق داخل مخزن في منطقة الكرادة ببغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باندلاع حريق داخل مخزن في منطقة الكرادة وسط بغداد.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن حريقا اندلع، صباح اليوم، داخل مخزن في شارع 62 بمنطقة الكرادة، وسط بغداد.
وأوضح المصدر، أن مديرية الدفاع وجهت 8 فرق اطفاء الى موقع الحادث.
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