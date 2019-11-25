الصين تجدد دعمها لحاكمة هونج كونج رغم تعثرها في الانتخابات

أعربت الصين، الإثنين، عن دعمها لرئيسة السلطة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، بعدما حققت المعارضة فوزا كاسحا في انتخابات المجالس المحلية عقب أشهر من العنف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج، خلال مؤتمر صحفي: "تدعم حكومة الصين المركزية بحزم قيادة رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام لحكومة المنطقة الخاضعة لإدارة خاصة".

وأفاد جينج بأن الحكومة تدعم كذلك الشرطة والقضاء بهونج كونج في "معاقبة التصرفات العنيفة وغير المشروعة"

وأكد أن "عزم الحكومة الصينية على حماية السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية لم يتزعزع. ولم يتزعزع عزمها على مواصلة العمل بناء على بلد واحد بنظامين".

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وجرت الانتخابات المحلية أمس وحصلت المعارضة على الغالبية العظمى من المقاعد البالغ عددها 452 في مجالس المدينة الـ18، والتي سيطرت عليها تاريخيا المؤسسات الموالية لبكين.





وتشهد منطقة هونج كونج أعمال عنف منذ نحو 6 أشهر، حيث خرب المحتجون محطات للمترو وأشعلوا النيران في الشوارع، وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ومدافع المياه.

واشتعلت الاحتجاجات بسبب مشروع قانون تسليم المشتبه بهم إلى بكين قبل أن يتم سحبه، وكان مشروع القانون سيسمح بتسليم المشتبه بهم للمحاكمة في البر الرئيسي، على الرغم من أن هونج كونج لديها نظامها القضائي المستقل.

ومنذ عودة هونج كونج إلى حكم الصين وهي تدار بنظام "بلد واحد ونظامين"، يشمل نظاما قضائيا مستقلا يشكل موضع اعتزاز كبير في المدينة.

وتتهم بكين الغرب، لا سيما بريطانيا، بتأجيج التوتر ودعم الاحتجاجات، بهدف إحداث فوضى في المدينة.