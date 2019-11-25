كيم جونغ أون يطلق تصريحا غريبا على الحدود بين الكوريتين

قام الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بزيارة نقطة عسكرية في جزيرة تشانيندو على الساحل الجنوبي الغربي للبلاد.
وبحسب الوكالة الكورية الشمالية المركزية، صرّح كيم جونغ أون، اليوم الاثنين: "من الضروري إجراء تحضيرات شاملة على الصعيدين السياسي والإيديولوجي، وكذلك من الناحية المادية والتقنية، وإجراء مناورات على مستوى عالٍ تحاكي الظروف العملية والواقعية والظروف القتالية الحقيقية، حتى نتمكن من التعامل مع أي مهمة عملية ومهمة قتالية".
وتم عقد القمة الشهيرة بين الكوريتين في بيونغ يانغ، في شهر أيلول/سبتمبر 2018، بعد قطيعة دامت منذ الحرب التي شهدتها شبه الجزيرة الكورية عام 1950، استمرت حتى عام 1953 باتفاق لوقف إطلاق النار، دون توقيع معاهدة سلام بين الكوريتين حتى الآن .
يذكر أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، رفض الخميس الماضي المشاركة في قمة "كوريا-آسيان" التي ستجري في مدينة بوسان الكورية الجنوبية.
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