الدفاع التركية: العثور على شبكة أنفاق في رأس العين بشمال سوريا

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ أنّ "​القوات التركية​ عثرت على شبكة أنفاق في مدينة ​رأس العين​ السورية، في إطار عمليّات تمشيط المناطق المحرّرة من ​الإرهاب​يين شمالي ​سوريا​".

ولفتت في بيانن إلى أنّ "أنشطة التمشيط والبحث وإزالة ​الألغام​ والعبوات الناسفة متواصلة في المناطق الّتي تمّ تحريرها من الإرهاب، ضمن عملية "نبع السلام".

يُذكر أنّ في 9 تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش السوري، عمليّة "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم، بحسب الجانب التركي.

وفي 17 من الشهر نفسه، علّق الجيش التركي العمليّة بعد توصّل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب المسلحين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي في الثاني والعشرين من الشهر ذاته.