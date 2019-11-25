سانا: الجيش السوري يستعيد السيطرة على قريتي ضهرة الزرزور والصير ومزارع المشيرفة بريف إدلب

افادت وكالة ​الانباء​ السورية "سانا" بأن "وحدات من ​الجيش السوري​ استعادت السيطرة على قريتي ضهرة الزرزور والصير ومزارع المشيرفة ب​ريف إدلب الجنوبي​ الشرقي بعد معارك عنيفة مع التنظيمات الإرهابية".

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