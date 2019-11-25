رئيس بلدية طيرفلسيه: قطاع الطرق يقفون وراء مقتل شلهوب في منطقة الجية

شدد رئيس بلدية طيرفلسيه حسين شلهوب على انه من الواضح ان سبب الحادث الذي وقع في الجية، وادى الى مقتل المواطن حسين وشقيقة زوجته سناء حبيب الجندي من بلدة انصارية وإحتراق جثثهم واصابة ابنته بجراح، هي العوائق التي تم وضعها على الطريق، ولفت الى ان حسين كان متوجها الى عمله في بيروت مما ادى الى فقدان سيطرته على السيارة واحتراقها.
واكد رئيس بلدية طيرفلسيه في حديث تلفزيوني، ان قطاع الطرق يقفون وراء مقتل حسين شلهوب وشقيقة زوجته في منطقة الجية، واكد ان الاجهزة الامنية غائبة كليا عن قطع الطرقات.
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