كشفت مصادر عبر "النشرة" ان ​الرئيس ميشال عون​ سيدعو الى استشارات نيابية ملزمة هذا الاسبوع، متمنية ان لاتكون هذه ​الحكومة​ حكومة مواجهة.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للنشرة: الرئيس عون سيدعو لاستشارات هذا الاسبوع ونتمنى ان لا تكون حكومة مواجهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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