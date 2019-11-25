النشرة: مجموعة من المحتجين اعتصموا امام مداخل عدد من المرافق العامة في صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان مجموعة من ​المحتجين​ اعتصموا امام مداخل عدد من المرافق العامة في المدينة ومنها ​مصلحة تسجيل السيارات​ (النافعة و​مؤسسة كهرباء لبنان​ و"​اوجيرو​") بهدف اقفالها وسط اجراءات امنية للجيش اللبناني.

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