التنظيم العشبي الناصري: للإفراج فورا عن 3 ناشطين أوقفوا بساحة إيليا- صيدا

أعلن المكتب التربوي في "​التنظيم الشعبي الناصري​"، أنّ "إحدى ​الأجهزة الأمنية​ أوقفت ثلاثة ناشطين من طلاب الجامعات، ينتمون إلى المكتب الطلابي في التنظيم، وهم: أحمد الأشقر، محمد الجردلي وآمن شعبان، بالقرب من ساحة إيليا- صيدا"، داعيًا إلى "الإفراج عنهم فورًا".

ولفت في بيان، إلى أنّ "ما جرى من حادثة توقيف لهؤلاء المناضلين في ساحة إيليا، يُعتبر خرقًا فاضحًا لمبدأ حرية الرأي والتعبير الّذي يكفله ​القانون اللبناني​". وشدّد على أنّه "لا يليق ب​الدولة اللبنانية​ قمع مثقفيها. نحن نفتخر ونعتزّ بهم كمناضلين وطنيّين يُطالبون بالمطالب الشعبيّة المحقّة، وكما نفتخر بهم مقاومين أبطال دفاعًا عن المقاومة ضدّ المتآمرين عليها".

ودعا المكتب، جميع الطلاب والمنظمات الحقوقيّة والمدنيّة والإنسانيّة إلى "تنظيم وقفة احتجاجيّة سلميّة في ساحة ​الثورة​ إيليا، تضامنًا معهم حتّى إطلاق سراحهم".