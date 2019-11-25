أمطار محلية غدا مترافقة ببرق ورعد ورياح تصل سرعتها 60 كلم/س

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية ان يسيطر طقس مستقرّ نسبياً على الحوض الشرقيّ للمتوسّط حتى بعد ظهر يوم الثلاثاء حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر.
الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: غائم جزئيّاً إلى غائم بسحب مرتفعة وارتفاع بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح ليلاً خاصة شمال وجنوب البلاد.
الثلاثاء: غائم جزئيّاً بسحب مرتفعة ومن ثم بسحب متوسطة مع ارتفاع اضافي وملموس بدرجات الحرارة، كما تنشّط الرياح لتقارب سرعتها ٦٠كلم/س أحيانًا، مما تؤدي الى ارتفاع موج البحر، وتصبح الأجواء مهيأة ليلاً لتساقط أمطار محلية شمال البلاد وتكون مترافقة ببرق ورعد.
الأربعاء: غائم جزئيّاً الى غائم وانخفاض ملموس بدرجات الحراراة كما تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تُقارب ٦٠كم/س.
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