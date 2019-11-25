أمطار محلية غدا مترافقة ببرق ورعد ورياح تصل سرعتها 60 كلم/س

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان يسيطر طقس مستقرّ نسبياً على الحوض الشرقيّ للمتوسّط حتى بعد ظهر يوم الثلاثاء حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيّاً إلى غائم بسحب مرتفعة وارتفاع ب​درجات الحرارة​ مع نسبة رطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح ليلاً خاصة شمال وجنوب البلاد.

الثلاثاء: غائم جزئيّاً بسحب مرتفعة ومن ثم بسحب متوسطة مع ارتفاع اضافي وملموس بدرجات الحرارة، كما تنشّط الرياح لتقارب سرعتها ٦٠كلم/س أحيانًا، مما تؤدي الى ارتفاع موج البحر، وتصبح الأجواء مهيأة ليلاً لتساقط ​أمطار​ محلية شمال البلاد وتكون مترافقة ببرق ورعد.

الأربعاء: غائم جزئيّاً الى غائم وانخفاض ملموس بدرجات الحراراة كما تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تُقارب ٦٠كم/س.