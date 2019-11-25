الشيخ بغدادي: الحرب الناعمة مصيرها الفشل والهزيمة

رأى عضو المجلس المركزي في ​حزب الله​ الشيخ حسن بغدادي، أنّ الحروب التي خاضتها ​أميركا​ في المنطقة، كانت من فشل إلى فشل، في ​العراق​ و​لبنان وسوريا​ و​اليمن​، واضطرت لتستخدم آخر أوراقها وهي الحرب ​الناعمة​، ظنّاً منها أنها ستُعوّض عن خسارتها في الحروب الماضية، حيث بات محور ​المقاومة​ يزداد منعةً وقوةً وتماسكاً، فالذهاب إلى الحرب الشاملة غير مُتاح لها اليوم، لذلك كان لابُدَّ من الذهاب إلى حربٍ من نوعٍ آخر، لا تأخذُها إلى الحرب الشاملة وتُحقق لها أهدافها، لكن سوف تكتشف قريباً عدم الجدوى من استخدام هذه الورقة، وأنّ شعوب المنطقة هم أكثر وعياً وحرصاً على مصالح أوطانهم من أي وقتٍ مضى.

وأضاف الشيخ البغدادي خلال مجلس العزاء الذي أقامه الملتقى الثقافي لأهالي ​بلدة شحور​، ما ندعو إليه اليوم هو التعجيل بالإصلاحات ومعالجة الأزمات التي تُعين المواطنين على الخروج من أزماتهم المعيشية، والإسراع في تشكيل ​حكومة​ تكنو سياسية تحفظ البلد من الفراغ وتُراعي المصالح الإستراتيجية، مُحذّراً من الذهاب إلى الفراغ الذي لايخدم أحداً من اللبنانيين.