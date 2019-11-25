النشرة: سوق صيدا التجاري في المدينة شهد أقفالا لمعظم المحال التجارية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان ​سوق صيدا​ التجاري في المدينة شهد أقفالا لمعظم المحال التجارية فيه بناء على تمني من رئيس ​جمعية تجار صيدا وضواحيها​ ​علي الشريف​، وذلك تلافيا لحصول اي إشكالات او اي احتكاك مع ​المحتجين​ بعد الدعوات للإعلان عن الاضراب العام

واوضح الشريف ان ​الأزمة​ الاقتصادية باتت حادة جدا في خضم الاحداث والظروف الدقيقة التي يشهدها البلد وما حصل بالامس في ​بيروت​ خطير جدا وقد ارتأيت بعد الدعوات في صيدا الى عصيان مدني مفتوح ان نلتزم بالأقفال اليوم وتمنيت هذا الامر من التجار تلافيا لحصول اي إشكالات تكون المدينة بغنى عنها في هذا الظرف العصيب التي تمر بها البلاد.

يذكر ان المدينة شهدت اضرابا تاما في ​المدارس الرسمية​ والخاصة والمعاهد و​الجامعات​، وقد استثني من ذلك ​المصارف​ ومحلات الصيرفة، وسط اقبال المواطنين على سحب اموالهم، وفق التدابير التي اتخذتها ادارتها، والتي باتت لا تتجاوز في افضل الاحوال 500 ​دولار​ اميركي اسبوعيا، اي ما يعادل 2000 دولار شهريا.