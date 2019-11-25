جدل واسع ومطالب بتدخل وزارة الصحة..مدونة تستغل رضيعا أسمر البشرة من أجل مقلب داخل مصحة!

أقدمت المدونة سارة أبو جاد على “مقلب” أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ “استغلت” رضيعا أسمر البشرة داخل مصحة ولادة من أجل القيام بمقلب في زوج أختها، دون موافقة والديه، في موقف وصف بالعنصري.

واستغلت سارة أبو جاد فرصة وضع شقيقتها لمولودتها في إحدى المصحات الخاصة، للقيام بمقلب في زوج أختها، حيث إنها استعانت برضيع أسمر البشرة، لتوهمه أنه ابنه، بدافع معرفة رد فعله تجاه الأمر، وهو ما اعتبره الكثيرون تحقيرا لذوي البشرة السوداء.

وبعد نشر سارة للفيديو بيوم واحد، طالب نشطاء بتدخل وزارة الصحة فيما وصفوه بـ”الفضيحة”، متسائلين، كيف يسمح طاقم المصحة من ممرضات، ومشرفين بتجاوز الحدود، واستغلال الطفل الأسمر البشرة في مقلبها دون موافقة والديه، ودون استحضار الحس الإنساني، ومن منطلق عنصري.

وخلق مقلب سارة أبو جاد الجدل، في ظل انتقادات واسعة لطبيعة المحتوى، الذي يقدم في “يوتوب” المغرب، إذ أصبح همُ صانعيه كسب المشاهدات، حتى لو كان على حساب المبادئ الإنسانية، والعادات، وحدود المعقول.