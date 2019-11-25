الحسيمة.. إصابة 20 شخصا في انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالقرب من قنطرة ” واد ابلوقن “

أصيب أزيد من 20 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة انقلاب حافلة لنقل المسافرين، وقعت ليلة الأحد/الاثنين، بالقرب من قنطرة “واد ابلوقن” على الطريق الوطنية رقم 2.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن السائق فقد سيطرته على مقود الحافلة بشكل مفاجئ، قبل أن تصطدم بسيارتين خفيفتين، وتنقلب في أحد المنعرجات، ما أدى إلى إصابة عدد من الركاب على مستوى الرأس، والأطراف.

وحلت سيارات الإسعاف إلى عين المكان، ونقلت المصابين إلى المستشفى الإقليمي في الحسيمة، لتلقي الإسعافات الضرورية، فيما باشرت عناصر الدرك إجراءاتها القانونية لمعرفة ظروف، وملابسات الحادثة.