أميونكس يتفوق على عمر دياب وتامر حسني وسولكينغ

انتزع الفنان الشاب، أمينوكس، نهاية الأسبوع الماضي، جائزتين ضمن جوائز أفريما، الأبرز في القارة الإفريقية، بفضل تصويت الجمهور.

وحقق أمينوكس، في نسخة 2019 من أفريما، لقبي أفضل فنان في شمال إفريقيا، وجائزة أفضل لوحة راقصة في إفريقيا، وذلك بفضل عمله “بيني وبينك”.

وتفوق أمينوكس بنيله لقب الأفضل في شمال إفريقيا في منافسة قوية جمعته بكل من المغربيين أحمد سلطان، ويانسين، والمصريين عمرو دياب، وتامر حسني، ومصطفى حجاج، والجزائريين سولكينغ، وديجي موح غرين.

وكان أمينوكس مرشحا لجائزة أفضل فنان في إفريقيا لسنة 2019، لكنه خسرها لصالح النجم النبجيري بورنا بوي.