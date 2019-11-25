طقس الاثنين.. بارد مع صقيع في المرتفعات

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الاثنين، أن تكون الأجواء باردة، خلال الليل و الصباح، فوق المرتفعات والهضاب العليا مع وجود جريحة أو صقيع محلي، فيما سيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بمجموع جهات المملكة.

وستتشكل كتل ضبابية و سحب منخفضة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي إضافة إلى الساحل المتوسطي، وذلك خلال الليل والصباح، إضافة إلى هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية بالأقاليم الجنوبية. وستهب الرياح معتدلة القوة من الشمال فوق الأقاليم الجنوبية ومن الغرب بالواجهة المتوسطية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد ومن القطاع الغربي وأحيانا من الشمال بباقي الأرجاء الأخرى. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 1- و 05 درجات بالمرتفعات و المنطقة الشرقية، وما بين 05 و 12 درجة بالواجهة المتوسطية والسايس ومنطقة طنجة و هضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية و الوسطى ومنطقة سوس والسفوح الجنوبية الشرقية وستكون ما بين 12 و 18 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبالاقاليم الجنوبية. وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و 18 درجة بالمرتفعات والسايس ومنطقة طنجة و شمال المنطقة الشرقية وما بين 18 و 24 درجة بالساحل المتوسطي وجنوب المنطقة الشرقية هضاب الفوسفاط و والماس والسهول الشمالية والوسطى والسفوح الجنوبية الشرقية وستكون ما بين 24 و 30 درجة بمنطقة سوس والجنوب الشرقي وبالاقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان الى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز ، وقليل الهيجان الى هائج على طول الساحل الاطلسي.