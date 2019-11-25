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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل| مفوضية حقوق الإنسان: القوات العراقية تواصل استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين والان مع التفاصيل
الإثنين 25 نوفمبر 2019
قالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية إن القوات الأمنية تواصل استخدام العنف المفرط.
وأكدت، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، تشرين الثاني 25، 2019، اعتقال 93 متظاهرا في بغداد والبصرة وذي قار وكربلاء.
وتابعت: وثقنا إلقاء بعض المتظاهرين قنابل المولوتوف على قوى الأمن.
وتابعت أن على السلطات تكثيف جهودها لمعرفة مصير المخطوفين ومحاسبة المتورطين.
وقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب نحو 87 آخرين في صدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين في أم قصر بمحافظة البصرة الأحد، بحسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق التي طالبت الحكومة العراقية بالتدخل الفوري "لوقف استخدام العنف المفرط".
وفي وقت متأخر من ليل السبت، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب نحو 71 متظاهرا إثر مواجهات مع القوى الأمنية قرب جسري الزيتون والنصر في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار بجنوبي العراق بحسب المفوضية نفسها.
وتجمع المتظاهرون قرب ثلاثة جسور رئيسية في مدينة الناصرية، وقطعوا الطريق المؤدي إلى شركة نفط ذي قار
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