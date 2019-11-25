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شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة عمل الفشار الملون والان مع التفاصيل
الإثنين 25 نوفمبر 2019
يعتبر الفشار من الوجبات المنتشرة فى كل البيوت ،وايضاَ من الوجبات المحببة للأطفال والكبار ايضاً ، وقد نلجأ فى تحضيره الى الطريقة التقليدية العادية .
ومن خلال هذه الطريقة نقدم لكى طريقة تحضير الفشار بالوان مختلفة وجذابة بطريقة منزلية ستجعل الاطفال والكبار يقبلون عليه اكثر .
وسنعرض اولا طريقة عمل الفشار المملح والملون ومكونات تحضيره هى ذرة الفشار والوان صناعية من المتوفرة فى الاسواق او التى تستخدميها فى عمل الحلويات . بالإضافة الى القيل من الملح على حسب الرغبة وقليل من الزيت .
وطريقة التحضير يسخن الزيت فى اناء عميق ثم قومي بوضع الذرة ولون واحد من الالوان ثم غطى الاناء حتى ينضج الفشار ثم ضعى عليه الملح وكرري هذه الخطوات مع كل لون .
أما بالنسبة لطريقة عمل الفشار الحلو فخطوات تحضيره هى نفس الخطوات السابقة ولكن بدون اضافة اللون ،ثم بعد ذلك ضعى القليل من السكر فى اناء على النار حتى يأخذ لونه فى التحول الى اللون البنى ثم اضيفى اليه الفشار ويقلب جيداً ويقدم فوراً.
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