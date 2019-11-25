لقاء إسرائيلي ـ أمريكي لمناقشة الملف الإيراني

الإثنين 25 نوفمبر 2019

التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي الاثنين نظيره الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي.

وذكر مصدر عسكري أن المناقشات تركزت حول الملف الإيراني والتنسيق بين الجيشين إضافة إلى التطورات في المنطقة.

وشارك في الاجتماع الذي عقد في مقر قيادة الأركان في تل أبيب كلا من الملحقين العسكريين للبلدين.

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وحذر كان رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو الأحد مما وصفه بالعدوان الإيراني.

واتهم نتانياهو إيران بالتخطيط لمهاجمة بلاده، مؤكدا أنه سيفعل كل ما أمكن لردعها، مضيفا "نتخذ الإجراءات الضرورية لمنع إيران من ترسيخ وجودها في منطقتنا".

ولفت، خلال جولة أجراها مع كبار قادة الجيش في المنطقة الشمالية ووزير الدفاع نفتالي بينيت في هضبة الجولان، إلى أن بلاده "تعمل على إحباط محاولات نقل أسلحة فتاكة من إيران إلى سوريا جوا أو برا"