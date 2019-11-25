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البحرين تدين الهجوم على حافلة للأمم المتحدة في كابول بأفغانستان

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 25 نوفمبر 2019

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة تابعة للأمم المتحدة في مدينة كابول بجمهورية أفغانستان الإسلامية، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين.

 

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 وأعربت الوزارة عن بالغ تعازيها ومواساتها لذوي الضحية، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

 

وأضافت أنها إذ تؤكد تضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية في ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب، فإنها تجدد موقف مملكة البحرين الثابت الذي يرفض العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، والداعي إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل القضاء على الإرهاب وكل من يدعمه أو يموله.

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