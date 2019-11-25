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شكرا لقرائتكم خبر عن نشطاء حضرموت يردون على الإصلاح #حضرموت_ترفض_التقسيم والان مع التفاصيل
الإثنين 25 نوفمبر 2019
أعلن نشطاء من مجحافظة حضرموت عبر موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، رفضهم لتقسيم المحافظة وهو مشروع يسعى الإصلاح لتنفيذه .
ويتضمن مشروع الإصلاح تقسيم حضرموت إلى المكلا ومديريات الساحل من جانب، وسيئون ومديريات الوادي والصحراء من جانب أخر .
وأطلق النشطاء هاشتاج "حضرموت لن تقبل التقسيم" للتبعير عن رأي الشارع الحضرمي الغاضب من انباء ومحاولات تقسيم محافظة حضرموت الى محافظتين ساحلا وواديا .
وحظي الهاشتاج بإهتمام نشطاء حضرموت والجنوب ليصل إلى قائمة الترند ، داعيين ابناء الجنوب عامة وحضرموت خاصة إلى المزيد من الضخ في الهاشتاج لايصال رسالتهم الرافضة لمشاريع الاخونج .
وأكد "النشطاء" أن حضرموت لن تنصاع خلف المشاريع الإخوانية ” التدميرية التي تهدف الى تشطير حضرموت الى جغرافيا مبعثرة ، تمكن قوى النفوذ والاحتلال الشمالي من السيطرة على ثرواتها .
وتسعى أطراف محسوبة على حضرموت الى تقسيم المحافظة حفاظاً على مشاريعهم المشبوهة ونفوذهم المنتهي .
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