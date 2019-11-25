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شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات الكويت توقف رجل الأعمال سعود صاهود لاحتياله على ثري قطري والان مع التفاصيل
الإثنين 25 نوفمبر 2019
قال وسائل إعلام محلية وحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، إن السلطات الكويتية أوقفت رجل الأعمال الشهير سعود صاهود المطيري بتهمة الاحتيال على ثري قطري لم تكشف هويته في صفقة عقارات تبلغ قيمتها 20 مليون دينار كويتي (66 مليون دولار).
وطبقا لتقارير محلية فإن الثري القطري رفع دعوى قضائية أكد فيها أنه اتفق مع صاهود على مبادلة الثري القطري عقارين يملكهما في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية بعقارات مزارع في منطقة الصليبية بالكويت.
غير أن الثري القطري اكتشف أن المزارع الكائنة في الصليبية تتبع أملاك الدولة، وليست ملكًا لسعود صاهود.
ونقلت صحيفة الراي (لم تكشف اسم رجل الأعمال) عن مصدر قوله إن ”(س. ص) اعترف بصحة العقد الذي وقّعه مع الشاكي القطري، وأن العقد يتضمن عقارات مبايعة من ضمنها 14 قسيمة زراعية في منطقة الصليبية مملوكة لأملاك الدولة ومؤجرة لإحدى الشركات“.
وتابع أن ”المتهم أفاد بأنه يملك تفويضًا من الشركة يُجيز له بيع الأراضي والتنازل عنها بمعرفة هيئة الزراعة، مبينًا أن عدم تحويل العقارات باسم رجل الأعمال القطري سببه وجود مطالبات مالية عليها مبينة في عقد المبادلة مع الشاكي، ولا يحق تحويلها إلا بعد التسوية المالية مع الدائنين، مؤكدًا أن ليس لديه نية النصب والاحتيال“.
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