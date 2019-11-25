شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من بيت لحم و طوباس والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ، اليوم أربعة فلسطينيين بينهم طفل من محافظتي بيت لحم و طوباس.

وأفادت مصادر امنية في بيت لحم ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل نور محمود أبو طربوش ، والشاب عمر صبحي أبو شعيرة ، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما من مخيم العزة شمال بيت لحم.

من جهة ثانية قال مدير نادي الأسير في طوباس محمود صوافطة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب اسماعيل عبد العزيز بني عودة من بلدة طمون ،والشاب أحمد عمر صبح من مخيم الفارعة جنوب طوباس ، بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما