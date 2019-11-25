شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من الخليل والان نبدء بالتفاصيل

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل، بينهم أسير محرر.

وأفادت مصادر أمنية في الخليل بأن جيش الاحتلال اعتقل كلًا من: لؤي فواز طلب عابد من بلدة صوريف شمال غرب الخليل، وعبدالرحمن تيسير أبو صبيح من مدينة الخليل، والأسير المحرر الفتى قيس محمد كامل أبو مارية عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

وفي ذات السياق ، داهم جيش الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، وبلدات اذنا، ويطا، ودير سامت، ونصب حواجز عسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وعمل على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.