شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة دامية بالبصرة والناصرية وكربلاء والأمن يتعامل بالرصاص الحي والان نبدء بالتفاصيل

دخلت المظاهرات الاحتجاجية في بغداد وتسع محافظات عراقية جنوبية اليوم الاثنين شهرها الثاني على التوالي، وسط اضطرابات أمنية وسقوط العشرات من الضحايا.

وذكر شهود عيان، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن محافظات البصرة والناصرية وكربلاء "شهدت ليلة دامية جديدة بعدما استخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لصد المتظاهرين الذين غصت بهم الشوارع".

وأوضح الشهود أن المتظاهرين "أضرموا النار في العشرات من الإطارات للحد من حركة العجلات العسكرية ولمنع انتظام الموظفين في الدوام الرسمي".

وأشار الشهود إلى أن "المتظاهرين ينتشرون في الشوارع منذ ساعات الصباح الأولى وسيطروا على عدد من الجسور والشوارع الرئيسية في محافظات البصرة والناصرية وكربلاء، وسط استمرار المطاردات مع قوات الأمن التي تحاول تفريقهم".